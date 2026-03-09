Università un passo avanti | L’intelligenza artificiale obbligatoria agli esami

All’Università di Pisa, un nuovo esame richiede agli studenti di utilizzare l’intelligenza artificiale come parte della prova. La decisione riguarda un test specifico e non ha lo scopo di favorire il cheating o ridurre i tempi di preparazione. La prova si svolge in un contesto accademico in cui l’impiego della tecnologia viene considerato parte integrante del processo di valutazione.

All’ Università di Pisa c’è un esame in cui gli studenti devono usare l’ intelligenza artificiale. Non per copiare, né per accorciare il tempo dello studio. Devono usarla per metterla alla prova: interrogarla, verificare le risposte, capire dove funziona e dove invece sbaglia. È questa l’idea alla base di un corso della laurea magistrale in Computer Science del dipartimento di Informatica, progettato dai professori Antonio Cisternino e Andrea Corradini. Un insegnamento ripensato quasi da zero per adattarsi a una trasformazione del mercato del lavoro che è già iniziata e che sta costringendo anche le università a cambiare il modo in cui formano i professionisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: La medicina di base si apre all’intelligenza artificiale con una nuova piattaforma che offre ai professionisti un aiuto immediato e affidabile. Un passo avanti che unisce innovazione e attenzione alle persone

Napoleone e intelligenza artificiale. L’Università della terza età riparteAl via il secondo semestre dell’anno accademico dell’Università della terza età, che ha tagliato il traguardo del 26esimo anno di attività.

