La segreteria di Stato per l’Istruzione ha annunciato l’avvio dei centri estivi 2026, che prenderanno il via il 22 giugno. Sono aperti a bambini e ragazzi di tutte le scuole dell’infanzia, elementari, medie, superiori e Cfp, residenti o frequentanti le scuole nell’anno scolastico 2025-2026. Le iniziative prevedono diverse novità rispetto agli anni precedenti.

La segreteria di Stato per l’Istruzione ha presentato i centri estivi 2026, aperti a tutti i bambini e ragazzi cittadini, residenti o frequentanti la scuola dell’infanzia, elementare, media, superiore e Cfp nell’anno scolastico 2025-2026. Attivi dal 22 giugno all’11 settembre, con orari dalle 7.45 alle 18, i centri propongono percorsi tematici per stimolare creatività, curiosità e spirito di scoperta, ponendo grande attenzione all’ inclusione e alla partecipazione di tutti, con personale qualificato. Non sono solo momenti di svago, ma strumenti di sostegno alle famiglie e tasselli fondamentali del patto educativo tra Stato, scuola e famiglia. Tra le novità, attività di arte, sport, lingue, natura e laboratori creativi, con momenti di lettura e compiti settimanali per mantenere continuità con il percorso scolastico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centri estivi 2026: si parte da 22 giugno con tante novità

