Il 28 aprile, in un evento a Parigi, Devolver Digital ha presentato tre nuovi giochi: Heave Ho 2, Shroom and Gloom e Dark Scrolls. Durante l’evento, è stato possibile provare le anteprime di queste produzioni.

Il 28 aprile scorso abbiamo preso parte ad un evento che Devolver Digital ha organizzato per presentarci tre nuove proposte. Quale miglior modo di concludere il proprio mese, se non provando dei nuovi giochi in anteprima? Una breve passeggiata per le affascinanti vie di Parigi, dietro Gare de l’Est, ci ha condotti nell’accogliente pub dove erano state allestite le diverse postazioni, ciascuna con un diverso titolo in dirittura d’arrivo dal caleidoscopico catalogo di Devolver. Dopodiché, fra un piccolo rinfresco e l’altro, ci siamo tuffati a giocare senza troppi indugi! Heave Ho 2, Catene umane e sane risate. La prima esperienza l’abbiamo fatta con “Heave Ho 2”, un simpatico videogame collaborativo sviluppato da Le Cartel e giocabile su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lineup Devolver svelata a Parigi: Heave Ho 2, Shroom and Gloom, Dark Scrolls provati:

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