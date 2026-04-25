BeComics! BeGames! Torino 2026 | intervista a Julien Blondel Non ho riscritto Dark Souls ho condiviso la mia passione coi lettori

Durante un’intervista, Julien Blondel ha spiegato di aver condiviso la sua passione per i videogiochi con i lettori, senza riscrivere Dark Souls. Ha descritto il suo approccio come un’esperienza di sfida e perseveranza, dove si affrontano mostri titanici e si cercano punti deboli, spesso arrivando fino alla morte senza arrendersi. La discussione si è svolta nel contesto di eventi come BeComics, BeGames e la prossima Torino 2026.

Affronti mostri titanici, cerchi punti deboli e lotti fino alla fine. Ma muori. E non ti arrendi, non puoi mollare, è una lotta che devi vincere. Non importa quante volti verrai sconfitto, ci riproverai fino a quanto il tuo nemico non cadrà sotto i tuoi colpi, o il tuo sistema nervoso cede e scagli il pad contro lo schermo. È questa la dinamica degli snervanti soul-like, videogiochi che sono esplosi con titoli come Dark Soul. Ma limitarsi al loro effetto di snervante difficoltà sarebbe ingiusto, considerato come dietro questi titoli si nasconde una profonda lore. Un tratto che ha portato alla nascita del manga di Dark Soul, affidato a un narratore eccellente: Julien Blonde l.🔗 Leggi su Screenworld.it

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