Nel corso di un’intervista, Julien Blondel ha spiegato di non aver riscritto il videogioco Dark Soul, ma di aver condiviso la sua passione con i lettori. Blondel ha descritto l’esperienza di affrontare mostri titanici, cercare punti deboli e combattere fino alla fine, sottolineando che si muore spesso, ma la sfida continua senza arrendersi. La conversazione si è svolta in un contesto dedicato a eventi come BeComics, BeGames e Torino 2026.

Affronti mostri titanici, cerchi punti deboli e lotti fino alla fine. Ma muori. E non ti arrendi, non puoi mollare, è una lotta che devi vincere. Non importa quante volti verrai sconfitto, ci riproverai fino a quanto il tuo nemico non cadrà sotto i tuoi colpi, o il tuo sistema nervoso cede e scagli il pad contro lo schermo. È questa la dinamica degli snervanti soul-like, videogiochi che sono esplosi con titoli come Dark Soul. Ma limitarsi al loro effetto di snervante difficoltà sarebbe ingiusto, considerato come dietro questi titoli si nasconde una profonda lore. Un tratto che ha portato alla nascita del manga di Dark Soul, affidato a un narratore eccellente: Julien Blonde l.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - BeComics! BeGames! Torino 2026: intervista a Julien Blondel “Non ho riscritto Dark Soul, ho condiviso la mia passione coi lettori”

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