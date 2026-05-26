Si parla di un calciatore, non Fabio Grosso, che potrebbe lasciare il club alla fine della stagione. La sua permanenza non è più certa e potrebbe già preparare le valigie. Il giocatore è stato tra i più utili alla squadra in questa stagione, contribuendo ai risultati ottenuti. La decisione sulla sua eventuale partenza non è ancora ufficiale, ma le voci di un possibile addio si fanno insistenti. La situazione rimane in bilico e da definire nei prossimi giorni.

SASSUOLO Non solo Fabio Grosso. In bilico, dentro questo ultimissimo scorcio di stagione, ci sarebbe infatti un altro asset che in questo 202526 ha fatto le fortune dei neroverdi. Parliamo di Nemanja Matic, alter ego del tecnico in campo e, par di capire, convinto anche da una chiacchierata con l’ex campione del mondo ad accettare, poco più di un anno fa, la proposta dei neroverdi. Il centrocampista serbo aveva firmato un contratto annuale con opzione. Dove l’opzione era, con tutta probabilità, la possibilità di ridiscutere i termini del suo accordo con i neroverdi. L’idea di una sua permanenza si era fatta concreta fino a qualche settimana fa, ma la concretezza sembra sfumare proprio in questi giorni che suggeriscono come Matic non ‘raddoppi’, ma piuttosto ‘lasci’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’indiscrezione. Matic prepara già la valigia? La permanenza non è più certa

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