Matic si racconta | Grosso è già pronto per qualcosa in più | ha aiutato molto la crescita dei giovani Futuro? Vediamo a fine della stagione parleremo

Nel corso di un’intervista a Sky Sport, il centrocampista del Sassuolo ha commentato il lavoro del tecnico, sottolineando come abbia contribuito alla crescita dei giovani del club. Ha anche menzionato che il tecnico è pronto per nuove responsabilità e ha parlato del futuro, specificando che si discuterà della situazione a fine stagione. Le sue parole si sono concentrate sul ruolo dell’allenatore e sugli sviluppi imminenti.

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