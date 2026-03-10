Vlahovic il rinnovo cambia la strategia di mercato della Juve? L’indiscrezione sulle possibili mosse dei bianconeri con la permanenza del serbo

Vlahovic potrebbe rimanere alla Juventus, secondo alcune indiscrezioni, e questa scelta avrebbe un impatto sulla strategia di mercato dei bianconeri. Se il serbo resta, la società potrebbe decidere di non investire sull’attaccante. La questione rinnovo è al centro di molte voci, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La decisione finale potrebbe influenzare le prossime mosse della squadra.

Vlahovic, il tema rinnovo resta al centro di diverse indiscrezioni. Ma la permanenza porterebbe la Juve a non dover prendere l'attaccante. Il calciomercato della Juventus ruota attorno a pochi, ma fondamentali, pilastri tattici ed economici. Tra questi, il nome di Vlahovic resta senza dubbio il più discusso, specialmente ora che il tema del prolungamento contrattuale è diventato una priorità assoluta per la Continassa. Blindare il centravanti serbo non è solo una scelta di campo, ma una mossa strategica che potrebbe definire l'intera potenza di fuoco della società nelle prossime sessioni di mercato. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.