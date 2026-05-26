Un giovane ladro è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Forlì mentre tentava di svaligiare un ristorante nel centro città. L’episodio è avvenuto il 26 maggio 2026, quando gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato l’individuo in flagranza di reato. Si tratta del suo secondo tentativo di furto in un esercizio commerciale della zona. L’arresto è stato effettuato sul posto, e il ragazzo è stato portato in questura.

Forlì, 26 maggio 2026 - Stava tentando l’ennesimo furto ai danni di un esercizio commerciale del centro cittadino quando è stato bloccato e arrestato in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato della Questura di Forlì. Si tratta di un giovane straniero, ritenuto presunto responsabile di almeno otto furti avvenuti nei giorni scorsi ai danni di attività e ristoranti del territorio forlivese: nella stessa sera aveva colpito al ristorante greco Sirtaki ( dove è poi tornato una seconda volta nel giro di pochi giorni), alla pizzeria Ciliegino di via Volta e alla pizzeria Del Foro, al Foro Boario. Sarebbe, inoltre, sospettato di altri furti. Le indagini della polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’incubo dei ristoranti, giovane ladro in manette

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