Vallagarina arrestato il ladro che colpiva bar e ristoranti

Un uomo è stato arrestato nella Vallagarina dopo aver preso di mira sei bar e ristoranti della zona. Durante la fuga, i carabinieri hanno trovato nello zaino abbandonato alcuni oggetti presumibilmente rubati. Le indagini hanno portato all’identificazione del sospettato, che ora si trova in custodia. La polizia sta continuando le verifiche per accertare eventuali altri episodi collegati al suo comportamento.

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