Vallagarina arrestato il ladro che colpiva bar e ristoranti
Un uomo è stato arrestato nella Vallagarina dopo aver preso di mira sei bar e ristoranti della zona. Durante la fuga, i carabinieri hanno trovato nello zaino abbandonato alcuni oggetti presumibilmente rubati. Le indagini hanno portato all’identificazione del sospettato, che ora si trova in custodia. La polizia sta continuando le verifiche per accertare eventuali altri episodi collegati al suo comportamento.
? Domande chiave Come ha fatto il ladro a colpire sei attività diverse?. Cosa hanno trovato i Carabinieri nello zaino abbandonato durante la fuga?. Perché il giovane è stato espulso dal territorio nazionale dopo l'arresto?. Quali altri esercizi commerciali sono stati colpiti dalla serie di furti?.? In Breve Recuperati 3.200 euro, sei telefoni, un computer, due tablet e cinque orologi.. Furti colpiti almeno sei ristoranti, un'officina e un autolavaggio in Vallagarina.. Intervento coordinato tra stazioni di Avio, Ala e Aliquota Radiomobile di Rovereto.. Soggetto irregolare con ordine di espulsione dalla Questura di Trento entro sette giorni.....🔗 Leggi su Ameve.eu
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