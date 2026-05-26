Un incontro tra un rappresentante e un club italiano si è svolto in una zona molto frequentata della Capitale. La discussione, secondo fonti, si è concentrata sul trasferimento di un giocatore, che è considerato la prima scelta del club per la prossima stagione. La riunione si è svolta in un’area molto nota, spesso scelta per incontri tra addetti ai lavori del calcio.

Nel calcio dei segreti di Pulcinella, non si sfugge all’occhio indiscreto del calciomercato, specialmente se decidi di organizzare i tuoi summit in una delle zone più battute della Capitale. Il casting di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli sembra aver finalmente partorito il suo vincitore, con tanto di coordinate geografiche a fare da sfondo all’accelerata decisiva. A fornire i dettagli dell’operazione è Alfredo Pedullà, che attraverso i suoi canali ha ricostruito le ultime, frenetiche ore del valzer delle panchine. Il contesto è quello della Roma nord: Vincenzo Italiano è stato avvistato in un noto albergo in zona Ponte Milvio. Un indizio che, incrociato con le indiscrezioni dei giorni scorsi, equivale a una prova schiacciante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’incontro con Italiano è andato bene, è lui la prima scelta del Napoli (Pedullà)

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