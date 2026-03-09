Fastweb + Vodafone nei negozi attivo il supporto per le donne vittime di violenza

Nei negozi Fastweb e Vodafone di tutta Italia è attivo un servizio dedicato alle donne vittime di violenza, offrendo ascolto e supporto immediato. Questa iniziativa coinvolge i punti vendita di entrambe le aziende, che si trasformano in spazi di assistenza e orientamento per chi si trovi in difficoltà. La collaborazione tra le due compagnie mira a fornire un aiuto concreto in situazioni di emergenza.

MILANO – I negozi Fastweb + Vodafone sul territorio diventano punti di ascolto e supporto per le donne vittime di violenza. Grazie alla collaborazione con Fondazione Libellula – fondazione indipendente impegnata nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere – Fastweb + Vodafone ha avviato nel 2025 corsi di formazione per il personale che lavora nei suoi negozi. Finora quasi 350 addetti che operano in 120 punti vendita nei principali capoluoghi di regione, di provincia e Comuni sul territorio sono stati formati per offrire ascolto, supporto e orientamento a chi affronta una situazione di violenza o a chi conosce una persona in pericolo.