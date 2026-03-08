Violenza sulle donne continua il supporto offerto dalle stanze d' ascolto per le donne vittime di violenza nel salernitano
Le forze dell'ordine nel salernitano hanno inaugurato quattro sale d’ascolto presso le caserme di Salerno, Eboli, Nocera Inferiore e Sala Consilina, con l’obiettivo di offrire supporto alle donne vittime di violenza. Questi spazi sono stati messi a disposizione per garantire un punto di ascolto e protezione, rispondendo alle esigenze di chi si trova in situazioni di difficoltà.
Quattro le sale attivate. Tristemente in crescita i dati relativi alle violenze sui social Garantire ascolto e protezione: questo l'obiettivo dell'Arma dei carabinieri che ha attivato quattro sale d'ascolto dedicate alle donne vittime di violenza presso le caserme di Salerno, Eboli, Nocera Inferiore e Sala Consilina. Divani, giochi per bambini e angoli riservati per accogliere le vittime e le loro denunce di violenza subita, anche sui social. Fenomeno, quest'ultimo, tristemente in netta crescita.
