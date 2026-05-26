Lieto fine a Pietrastornina | ritrovata la 63enne scomparsa
Una donna di 63 anni, scomparsa da alcuni giorni, è stata ritrovata nei pressi di un bosco vicino al paese. La sua famiglia aveva denunciato la scomparsa e le forze dell’ordine avevano avviato le ricerche. La donna è stata trovata in buone condizioni di salute e consegnata ai parenti. La vicenda si è conclusa senza ulteriori complicazioni.
Pietrastornina, 26 maggio 2026 – Si conclude con un lieto fine la vicenda che aveva tenuto in apprensione la comunità di Pietrastornina. “Con enorme sollievo comunichiamo che la signora Assunta è stata ritrovata ed affidata al personale sanitario per le verifiche sul suo stato di salute. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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Dopo qualche ora di ansia arriva il lieto fine facebook