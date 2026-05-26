Lieto fine a Pietrastornina | ritrovata la 63enne scomparsa

Notizia in breve

Una donna di 63 anni, scomparsa da alcuni giorni, è stata ritrovata nei pressi di un bosco vicino al paese. La sua famiglia aveva denunciato la scomparsa e le forze dell’ordine avevano avviato le ricerche. La donna è stata trovata in buone condizioni di salute e consegnata ai parenti. La vicenda si è conclusa senza ulteriori complicazioni.