A due giorni dalla scomparsa, la giovane scomparsa è stata ritrovata sana e salva. La notizia arriva da una cittadina dell’Abruzzo, dove le ricerche coordinate dalle forze dell’ordine hanno portato al ritrovamento della ragazza, che era scomparsa nel centro storico locale. La vicenda si è conclusa senza ulteriori complicazioni, offrendo un lieto fine alla vicenda che aveva coinvolto la comunità.

L'Aquila - Si conclude con un esito positivo la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso un’intera comunità: la 25enne è stata rintracciata in campagna e affidata alle cure mediche Si è conclusa con un esito positivo la vicenda della scomparsa di Prisca Anile, la 25enne neolaureata di cui non si avevano più notizie da domenica a mezzogiorno. La giovane è stata ritrovata viva dopo due giorni di ricerche e si trova attualmente al pronto soccorso per gli accertamenti sanitari. Secondo le prime informazioni, la ragazza è stata individuata in una zona di campagna, dove avrebbe trascorso circa due giorni. Determinante la segnalazione di un testimone, che ha consentito ai soccorritori di localizzarla e intervenire rapidamente.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Sulmona, lieto fine dopo due giorni di paura: ritrovata la giovane scomparsa

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