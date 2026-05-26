L’Autorità Portuale ha aperto le offerte per la gestione dei servizi sulle spiagge pubbliche. La gara riguarda la fornitura gratuita di docce e servizi igienici. L’esito dell’apertura delle buste è ancora in attesa. La decisione definirà chi gestirà i servizi nelle spiagge pubbliche. Non sono stati ancora annunciati i soggetti partecipanti o la data di eventuale aggiudicazione.

In arrivo i servizi sulle spiagge pubbliche. Mentre si aspetta l’esito del bando di gara indetto dall’Autorità Portuale che, con l’apertura delle buste delle offerte economiche prevista domani, assegnerà le nuove concessioni balneari sulla costa intorno a Palazzo Donn’Anna, l’amministrazione sta attivando l’allestimento di bagni chimici e non, ombrelloni, docce e passerelle sugli arenili pubblici partenopei. I lavori partiranno oggi. I bagni chimici «dovrebbero essere in funzione dal primo giugno», spiega l’assessore comunale con delega al Mare Edoardo Cosenza. L’altra novità riguarda la riapertura oggi della spiaggia delle Monache. Il Tar... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Lidi pubblici, sei in gara: c?è la svolta dei servizi. «Sì a docce e wc gratis»

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