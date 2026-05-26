Balneari in Versilia 18 concessionari fanno causa contro la messa a gara dei lidi | si apre alla guerra prima della scadenza del 2027

Diciotto concessionari balneari della Versilia hanno presentato un ricorso contro le procedure di gara avviate da Comune, Regione, Demanio e Autorità della concorrenza e del Mercato. La causa riguarda la volontà di mantenere le concessioni attuali, in scadenza nel 2027, senza partecipare alle assegnazioni pubbliche. La disputa si apre prima della scadenza prevista, segnando una possibile escalation nel settore balneare locale.

Diciotto stabilimenti balneari portano in tribunale Comune, Regione, Demanio e Autorità della concorrenza e del Mercato (Agcm) per non perdere la propria concessione sui lidi. Si apre così l'estate 2026, l'ultima - in teoria - prima delle gare per la messa a bando delle concessioni balneari che. 🔗 Leggi su Today.it

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