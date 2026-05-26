La finale della decima edizione di “Libri per sognare” si terrà il 28 maggio al Teatro Donizetti, dove cinque autori saranno valutati dagli studenti. Durante l’evento, i giovani lettori avranno l’opportunità di scoprire quale autore ha riscosso il maggior consenso tra loro. La manifestazione coinvolge studenti e autori, con una giornata dedicata alla presentazione e alla discussione dei libri finalisti.

LA DECIMA EDIZIONE. Il 28 maggio si scoprirà quale dei cinque autori ha conquistato il favore degli studenti. In lizza le opere di Camilli, Carini, Galiano, Mattiangeli e Percivale. In un decennio la manifestazione ha coinvolto oltre 15mila alunni. Si chiude con una festa nel più importante palcoscenico della città la decima edizione di «Libri per sognare», il concorso letterario per ragazzi ideato dal Gruppo Librai e Cartolibrai di Confcommercio Bergamo. Giovedì 28 maggio il Teatro Donizetti ospita, a partire dalle 9.30, la festa conclusiva di «Libri per sognare»: dieci anni, 15.000 studenti e un’idea nata come scommessa che ha cambiato il rapporto di migliaia di ragazzi con la lettura. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Libri per sognare», la finale sarà una festa con i giovani lettori al Teatro Donizetti

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