Van De Sfroos con la band al teatro Donizetti

A Bergamo, al teatro Donizetti, si tiene uno dei concerti del nuovo tour di Davide Van De Sfroos, figura di spicco nel panorama del folk rock italiano. Con oltre vent’anni di attività, l’artista ha visto i suoi album vendere complessivamente 350.000 copie e ha partecipato a numerosi concerti che hanno registrato grande affluenza di pubblico. La serata vede protagonisti anche i membri della sua band.

Fa tappa anche a Bergamo, al teatro Donizetti, il nuovo tour di Davide Van De Sfroos, il più importante esponente del nuovo folk rock italiano, un traguardo raggiunto con oltre 20 anni di affollatissimi concerti e con dischi che hanno venduto, complessivamente, 350mila copie. L’appuntamento è per oggi 24 aprile alle 20,30. Dopo il successo della tournèe estiva e dei grandi eventi all’aperto, Van De Sfroos torna nei teatri con un nuovo progetto: "Davide Van De Sfroos&Folkestra 2026", il suo primo tour con una piccola orchestra che affianca i suoi storici musicisti per dare nuova veste alle ballate, ai racconti e alle emozioni del suo repertorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Van De Sfroos con la band al teatro Donizetti Davide Van De Sfroos e Folkestra al Teatro Sociale di Como. Annuncio del tour estivo Notizie correlate Davide Van de Sfroos al Donizetti per il suo nuovo tourFa tappa anche al teatro Donizetti di Bergamo il nuovo tour di Davide Van De Sfroos, “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”. Davide Van De Sfroos torna live al Lake Sound ParkC’è un legame speciale che unisce Davide Van De Sfroos al Lake Sound Park, una connessione che affonda le sue radici fin dalla prima edizione del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I miei personaggi? A volte vedo una mia canzone camminare per strada, Davide Van De Sfroos si racconta: dal Como di Fàbregas al dialetto portato a Sanremo; Davide Van de Sfroos al Donizetti per il suo nuovo tour; Van De Sfroos con la band al teatro Donizetti; Davide Van de Sfroos, due nuove tappe del tour a Bergamo e Bormio. Van De Sfroos con la band al teatro DonizettiFa tappa anche a Bergamo, al teatro Donizetti, il nuovo tour di Davide Van De Sfroos, il più importante... Fa tappa anche a Bergamo, al teatro Donizetti, il nuovo tour di Davide Van De Sfroos, il più ... ilgiorno.it Davide Van De Sfroos annuncia nuove date per il Folkedelic Tour 2026Davide Van De Sfroos aggiunge due date a Bergamo e Bormio al Folkedelic Tour 2026 e si prepara per il Lake Sound Park a Cernobbio. megamodo.com DAVIDE VAN DE SFROOS FOLKEDELIC TOUR 2026 // Bormio 04.04.2026 - facebook.com facebook