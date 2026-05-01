Garlasco per Liborio Cataliotti il movente attribuito ad Andrea Sempio è fantasmagorico il motivo

Non nasconde le sue perplessità, Liborio Cataliotti, sul movente che i pm contestano al suo assistito Andrea Sempio indagato per il delitto di Garlasco. Ciò lo perplime prima ancora dell’ipotesi di reato a lui contestata, ovvero l’omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, ovvero un approccio sessuale rifiutato. “Un’avance sessuale sarebbe stata avanzata in precedenza, mi raccontassero quando, sulla base di quali indizi e con quali riscontri”, riferisce in un intervento a Ore 14 Sera. Il movente, secondo l'avvocato Liborio Cataliotti La notifica ricevuta da Andrea Sempio Il commento di Giada Bocellari sul nuovo...🔗 Leggi su Virgilio.it

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