Grecia e Francia non chiederanno il rinnovo del mandato ONU per la missione Irini, che scadrà il primo agosto. Senza questa richiesta, l’operazione militare europea non avrà più la copertura della risoluzione 2819. La decisione di non procedere al rinnovo mette in crisi l’attività della missione in Libia. La mossa riguarda le due nazioni, che hanno scelto di bloccare formalmente il prolungamento dell’incarico.

La Grecia e la Francia hanno deciso di non presentare la richiesta per il rinnovo del mandato ONU della missione Irini, lasciando l’operazione militare europea senza la copertura della risoluzione 2819 dal primo agosto prossimo. Questa mossa diplomatica risponde alla necessità di evitare il veto di alcuni stati membri del Consiglio di Sicurezza sulle ispezioni petrolifere e cede terreno alle pressioni esercitate da Haftar sulla gestione dei flussi migratori verso Creta. L’embargo sulle armi e sul petrolio in Libia appare ormai privo di efficacia pratica. La decisione di Atene e Parigi di ritirare la proposta di rinnovo del mandato all’ONU nasce dalla difficoltà di gestire le ispezioni alle navi che trasportano carburante libico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libia, missione Irini in crisi: Grecia e Francia bloccano il mandato

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