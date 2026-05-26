Dieci volontari della missione per Gaza sono stati fermati in Libia, tra cui due italiani. Le autorità di Bengasi non hanno ancora permesso al consolato italiano di incontrarli. Non sono state rese note le ragioni dello sgombero o i dettagli sulla loro detenzione. Le autorità locali non hanno fornito commenti ufficiali sulla situazione dei volontari. La vicenda resta sotto monitoraggio da parte delle rappresentanze diplomatiche.

? Domande chiave Perché il consolato italiano non riesce ancora a incontrare i due cittadini?. Come hanno reagito le autorità di Bengasi allo sgombero dei volontari?. Chi ha accusato la missione di voler destabilizzare la zona di Sirte?. Quali sono le reali motivazioni dietro il blocco dei convogli umanitari?.? In Breve I dieci volontari sono stati trasferiti a Bengasi dalle autorità della Cirenaica.. Faisal Abu al-Rayqa accusa il movimento di minare l'equilibrio nella zona di Sirte.. Papa Leone ha chiesto il rispetto dei diritti umani per la crisi a Gaza.. Il ritardo potrebbe dipendere dalle celebrazioni religiose dell'Eid el Adha in Libia.. Dieci volontari del Land Convoy, tra cui due cittadini italiani, sono attualmente fermati in Libia dopo l’intervento delle autorità nella zona cuscinetto vicino a Sirte avvenuto domenica scorsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libia, fermi 10 volontari della missione per Gaza: due sono italiani

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