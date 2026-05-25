Flotilla convoglio umanitario verso Gaza bloccato in Libia | dispersi 10 attivisti 2 italiani a Bengasi

Da ildifforme.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un convoglio umanitario della Global Sumud Flotilla diretto a Gaza è stato bloccato in Libia, con dieci attivisti dispersi. Due italiani sono stati rintracciati a Bengasi, mentre sono ancora sconosciute le sorti degli altri otto. I contatti con il convoglio sono stati interrotti nel pomeriggio di ieri durante il percorso attraverso la Cirenaica. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le ragioni del blocco o le condizioni dei partecipanti.

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Nel pomeriggio di ieri si sono persi i contatti con un convoglio terrestre della Global Sumud Flotilla diretto a Gaza attraverso la Cirenaica. Stando alle prime ricostruzioni gli attivisti potrebbero essere stati arrestati dalle milizie libiche di Haftar. Tra i 250 attivisti impegnati nella missione ci sono anche due italiani che sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come clandestini Nuova missione per laGlobal SumudFlotilla.Land Covoy, un convoglio terrestre, era diretto ieri verso la Striscia di Gaza, in Palestina, quando all’improvviso nel pomeriggio se ne sonopersi i contatti.Le ultime notizie risalgono al momento in cui la Flotilla ha attraversato il confine traLibia occidentale e Libia orientale(Cirenaica), guidata dal governo del generaleHaftar. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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