Il sogno di Chiara diventa realtà | dopo Inter e Como convocata dalla nazionale peruviana under 17

Chiara, calciatrice che ha iniziato la sua carriera nell'Olginatese, è stata convocata dalla nazionale under 17 del Perù. Dopo aver giocato con le squadre di Inter e Como, ha ottenuto questa chiamata che rappresenta un traguardo importante nel suo percorso sportivo. La sua crescita nelle categorie giovanili e le prestazioni sul campo l’hanno portata a ricevere questa opportunità internazionale.

Dall'Olginatese alla nazionale di calcio femminile Peruviana. Passando per Inter e Como, dopo tanto impegno, sacrifici e importanti risultati conquistati sul campo. Per la 17enne Chiara Redaelli è un sogno che si realizza. La giovane, residente proprio a Olginate, è stata infatti convocata dalla.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il sogno di Camilla diventa realtà. Donate 17 poltrone alla Pediatria Leggi anche: Il sogno di Camilla diventa realtà, 17 nuove poltrone-letto alla Pediatria del San Gerardo di Monza Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Chiara vive nei sogni dei giovani; Rosarianti e Fortes in fide, il 25 aprile in Seminario un pomeriggio di preghiera e festa; Chiara De Bortoli: L’Italia vince perché ha investito negli anni. Sogno una chiamata in Nazionale; Chiara Ferragni vola dalla bicicletta durante la vacanza da sogno in Namibia. In memoria delle vittime di Crans-Montana: le Borse di Sogno a nome di Chiara Costanzo per sostenere i giovani talentiMilano, 26 marzo 2026 – Si chiameranno Borse di Sogno per trasformare in realtà i desideri di giovani che hanno talento, passione, idee e aspirazioni, ma non le possibilità economiche necessarie per ... ilgiorno.it Chiara Ferragni vola dalla bicicletta durante la vacanza da sogno in NamibiaViaggio tra incantevoli lodge, safari e scritture rupestri per l’influencer che è stata protagonista del più classico dei capitomboli durante una gita in bici. Se l’è cavata con qualche graffio ... ilgiorno.it RTL 102.5. . Serata magica, ieri sera a Londra, dove è andata in scena la prima europea del film “Il diavolo veste Prada 2”. Alla première era presente anche l’imprenditrice cremonese Chiara Ferragni. L'influencer ha sfilato sul red carpet con un look audace - facebook.com facebook Pieno rispetto a te, Giorgia, e a tutta l’Italia. I propagandisti russi, miserabili, non riusciranno certo a deviare le persone la cui bussola è la difesa degli interessi nazionali del proprio Paese. Grazie a te e a tutti gli italiani per una posizione così chiara. x.com