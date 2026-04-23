Il sogno di Chiara diventa realtà | dopo Inter e Como convocata dalla nazionale peruviana under 17

Da leccotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara, calciatrice che ha iniziato la sua carriera nell'Olginatese, è stata convocata dalla nazionale under 17 del Perù. Dopo aver giocato con le squadre di Inter e Como, ha ottenuto questa chiamata che rappresenta un traguardo importante nel suo percorso sportivo. La sua crescita nelle categorie giovanili e le prestazioni sul campo l’hanno portata a ricevere questa opportunità internazionale.

Dall'Olginatese alla nazionale di calcio femminile Peruviana. Passando per Inter e Como, dopo tanto impegno, sacrifici e importanti risultati conquistati sul campo. Per la 17enne Chiara Redaelli è un sogno che si realizza. La giovane, residente proprio a Olginate, è stata infatti convocata dalla.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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