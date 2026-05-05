Volley femminile | in palio domenica un pass per la fase nazionale Libertas Under 14 alla Final 4 regionale

Domenica si svolgerà una partita decisiva nel campionato di volley femminile, con in palio un pass per la fase nazionale. Nel settore giovanile, la squadra della Libertas Volley Forlì ha ottenuto due importanti qualificazioni: sia le ragazze Under 18 sia le giovani Under 14 si sono qualificate per la Final Four regionale. Questi risultati testimoniano il buon andamento delle squadre giovanili del club.

Miete successi il settore giovanile della Libertas Volley Forlì. Dopo l’Under 18, anche le baby Under 14 hanno staccato il pass per la Final Four regionale. La formazione guidata dal ticket composto da Maria Grazia Montevecchi e Lisa Mazzotti ha superato entrambi i gironi eliminatori, davanti a club quotati quali Pb San Lazzaro e Centro Volley Reggiano, e guadagnato l’accesso alla semifinale che la metterà di fronte alla corazzata Moma Anderlini Modena domenica 10 maggio (ore 11) a Vignola. La vincente se la vedrà in finale (ore 16) contro una tra Energy Volley Gialla Parma e La Saponeria Vap Piacenza e, indipendentemente dal risultato del match, volerà poi alle finali nazionali di categoria che si terranno ad Agropoli dal 25 al 31 maggio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley femminile: in palio domenica un pass per la fase nazionale. Libertas, Under 14 alla Final 4 regionale Notizie correlate Libertas Volley Forlì, altra gioia dal settore giovanile: storica qualificazione alla Final four regionale per l'Under 14Altro importante traguardo per il settore giovanile della Libertas Volley Forlì che, dopo l'Under 18, festeggia anche la storica qualificazione del... Leggi anche: Volley femminile, campionato regionale giovanile. Libertas under 18 in semifinale Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Volley femminile: in palio domenica un pass per la fase nazionale. Libertas, Under 14 alla Final 4 regionale; LIVE Conegliano-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio il 3° posto; La Valsabbina passa 1-3 a Padova, lunedì la gara decisiva; Presentata la stagione del volley azzurro: in estate europei maschili e femminili su Rai e Sky. Volley femminile: in palio domenica un pass per la fase nazionale. Libertas, Under 14 alla Final 4 regionaleMiete successi il settore giovanile della Libertas Volley Forlì. Dopo l’Under 18, anche le baby Under 14 hanno staccato ... sport.quotidiano.net LIVE Conegliano-Scandicci 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere di prendono il podio europeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 17.41 Termina qui la Diretta ... oasport.it Volley A1 femminile, Omag-MT: arriva Dominika Giuliani Leggi qui: https://altarimini.it/volley-a1-femminile-omag-mt-arriva-dominika-giuliani.php - facebook.com facebook