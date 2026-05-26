L’esercito israeliano ha condotto un’operazione nel Libano, uccidendo 20 persone durante un tentativo di neutralizzare droni di Hezbollah. L’intervento è avvenuto in risposta a attacchi con droni provenienti dal territorio libanese. Non sono stati forniti dettagli sui gruppi coinvolti tra le vittime. La tensione tra le parti rimane alta, mentre si intensificano le discussioni sulla capacità dei droni iraniani e russi di superare le difese israeliane.

? Domande chiave Come possono i droni iraniani e russi superare le difese israeliane?. Perché Teheran punta a un accordo con Washington proprio ora?. Quale obiettivo strategico nasconde l'incursione terrestre oltre la linea gialla?. Come cambierà il potere di intervento di Israele dopo l'offensiva?.? In Breve Droni con tecnologia a fibra ottica prodotti tramite cooperazione tra Iran e Russia.. Teheran punta a un memorandum d'intesa con Washington per un cessate il fuoco.. Precedente tregua non rispettata registrata lo scorso 17 aprile tra le parti.. USA autorizzano bombardamenti nel sud ma vietano l'attacco israeliano su Beirut.. Almeno venti persone sono morte nelle prime ventiquattro ore dall’inizio dell’incursione terrestre di Tsahal in Libano, mentre le forze israeliane superano la linea gialla per colpire i droni di Hezbollah. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, l’offensiva di Tsahal: 20 morti per cacciare i droni di Hezbollah

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