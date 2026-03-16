L’esercito israeliano ha avviato una vasta operazione di terra in Libano con l’obiettivo di colpire Hezbollah, mentre la regione si trova al centro di un’escalation di tensioni. Da quando gli Stati Uniti e Israele hanno dichiarato ufficialmente guerra all’Iran il 28 febbraio, il clima nel Medio Oriente si fa sempre più teso e imprevedibile.

Con l’inizio della guerra di Usa e Israele contro l’Iran, avvenuto il 28 febbraio scorso, il Medio Oriente si infiamma sempre più e l’escalation del conflitto appare ormai dietro l’angolo. L ’esercito israeliano, nel silenzio dei media che guardano esclusivamente al fronte con Teheran, ha annunciato di aver avviato “ un’operazione terrestre mirata” nel sud del Libano. L’obiettivo dichiarato dall’Idf è quello di colpire “ obiettivi chiave” di Hezbollah, gruppo combattente alleato del regime degli ayatollah. Secondo le Forze di Tel Aviv, a condurre l’operazione è la 91ª Divisione “ Galilea”, che ha effettuato un’incursione in grande stile nel settore orientale del Libano meridionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Medio Oriente in fiamme, l’esercito di Israele avvia una maxi offensiva di terra in Libano per colpire Hezbollah

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