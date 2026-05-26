Libano l’Idf opera via terra oltre la linea gialla | 28 morti L’Iran accusa gli Usa di aver violato la tregua – La diretta

L’esercito israeliano ha attraversato la linea gialla nel sud del Libano, causando 28 morti. Questa operazione si svolge nell’ambito della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, giunta all’ottantottesimo giorno. Gli Stati Uniti hanno colpito una località nel sud del paese, secondo fonti ufficiali. L’Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato la tregua in atto. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali vittime o danni tra le forze coinvolte.

Nell’ottantottesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno colpito una località nel sud del paese. «Fra gli obiettivi figuravano un sito per il lancio di missili e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine. Continueremo a difendere le truppe pur se con moderazione durante il cessate il fuoco», ha fatto sapere il comando delle forze armate Usa. Intanto il Segretario di Stato Marco Rubio ha detto che la pace con Teheran è ancora possibile, mentre il presidente Donald Trump ha pubblicato su Truth una vignetta contro Obama. Poi ha detto che vuole distruggere l’uranio dell’Iran con il consenso di Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

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Libano, crolla un palazzo di Hezbollah colpito da un raid israeliano

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