Soldati israeliani sono entrati via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua. La notizia è stata riportata dai media israeliani, senza ulteriori dettagli su operazioni o obiettivi. La presenza militare si è verificata dopo settimane di tensione nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a questa attività o alle eventuali ripercussioni. La situazione rimane sotto osservazione, con nessun altro intervento confermato al momento.

Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la 'linea gialla' della tregua armata. Lo riferisce Channel 12. Secondo quanto riportato da Ynet, i soldati israeliani già presenti nel Libano meridionale hanno iniziato a effettuare negli ultimi giorni operazioni via terra oltre il fiume Litani, che delimita la 'linea gialla' della tregua armata, con l'obiettivo di allontanare ulteriormente dal confine israeliano Hezbollah e in particolare la minaccia dei droni esplosivi. L'Idf ha diffuso intanto un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashghara e Sahmar, nel sud della valle della Beqa'a in Libano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - I media israeliani: "Idf ha iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla"

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UN considers response to Israeli move to build military compound on Palestinian relief agency site

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