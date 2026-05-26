Liala Antonino ha dichiarato che Nicola Pietrangeli le ha rovinato la vita. Ha aggiunto che, dopo averlo incontrato, ha perso fiducia negli uomini. La donna ha raccontato che questa esperienza ha influenzato il suo modo di vedere le relazioni sentimentali e ha espresso sentimenti di delusione nei confronti delle persone di sesso maschile. Non sono stati forniti altri dettagli su quanto accaduto tra loro.

Liala Antonino: “Nicola Pietrangeli mi ha rovinato la vita “dopo aver conosciuto lui, gli uomini mi deludono”. Liala Antonino, figlia di Licia Colò e del produttore Alessandro Antonino, racconta al Corriere della Sera una crescita vissuta tra viaggi, televisione, senso di diversità e una forte esigenza di affermare sé stessa al di là del cognome. Oggi studia giornalismo a Tor Vergata, lavora nella società di produzione di famiglia e conduce un podcast, ma rivendica anche il lato meno glamour del lavoro familiare: “Esistono due tipologie di persone che lavorano in ambito familiare: quelle super viziate e coccolate e quelle schiavizzate. Io appartengo alla seconda”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Liala Antonino: “Nicola Pietrangeli mi ha rovinato la vita”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Liala Antonino, la figlia di Licia Colò: “Nicola Pietrangeli mi ha rovinato la vita. Dopo aver conosciuto lui, gli uomini mi deludono”Liala Antonino, figlia di Licia Colò e del produttore Alessandro Antonino, ha dichiarato di aver avuto un’esperienza negativa con l’ex tennista...

“Nicola Pietrangeli? Dico sempre che mi ha rovinato la vita perché dopo aver conosciuto un uomo così mi sento male a guardarmi intorno…”: Liala Antonino, figli di Licia Colò, raccontaLiala Antonino, figlia di Licia Colò, ha dichiarato che la conoscenza di Nicola Pietrangeli le ha rovinato la vita, aggiungendo che dopo aver...

Si parla di: Liala Antonino, la figlia di Licia Colò: Io e mia mamma in Africa senza valigie. Pietrangeli per me è stato un idolo e mi ha rovinato la vita. Fare la modella mi stava stretto.

Licia Colò, la figlia Liala Antonino: Bullizzata a scuola perché mamma è una vip. Pietrangeli mi ha rovinato la vitaFiglia di due volti noti della televisione italiana, Licia Colò e Alessandro Antonino, Liala Antonino è cresciuta tra studi televisivi, viaggi e racconti di avventure. Ma oggi, ... leggo.it

''Pietrangeli mi ha rovinato la vita'': Liala Antonino, figlia di Licia Colò, parla dell’ex della madre''Pietrangeli mi ha rovinato la vita'': Liala Antonino, figlia di Licia Colò, parla dell’ex della madre 63enne ... gossip.it