Ho perso mio padre e mia madre in un mese ma mi hanno mandato in dono la mia figlia elettiva che ho portato a Pechino Express | così Jo Squillo

Jo Squillo ha raccontato di aver perso entrambi i genitori in un mese, ma ha ricevuto in dono la sua figlia elettiva, con cui ha partecipato a Pechino Express. La nuova edizione del reality, prodotto da Banijay Italia, partirà il 12 marzo e andrà in onda ogni giovedì in esclusiva su Sky e su NOW, dove sarà disponibile anche on demand.

Tutto pronto per la nuova edizione di "Pechino Express ", lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia dal 12 marzo tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. Alla conduzione Costantino della Gherardesca, che per la prima volta sarà accompagnato da ben tre inviati, uno per Paese: Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda. Il lungo viaggio quest'anno volerà dritto verso est, in una rotta dura e ricca di sorprese, attraversando Indonesia, Cina e Giappone: le coppie scopriranno Bali e Java, le dieci coppie attraverseranno e si sorprenderanno nei territori cinesi e poi di corsa in direzione est, verso il Sol Levante, in Giappone, con destinazione finale Kyoto.

