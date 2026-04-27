Bandiere d' Israele e urla di schifo | scintille in consiglio sul 25 aprile Ebrei esclusi non accadeva dal 1938

Scintille in consiglio comunale, lunedì 27 aprile, nonostante l'appello a moderare i toni lanciato dal sindaco Beppe Sala. Il tema, ovviamente, era la manifestazione del 25 aprile. Prima il consigliere di Azione Daniele Nahum ha effettuato il suo intervento accanto a Enrico Fedrighini (non certo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

25 aprile, Arci Milano: “No alle bandiere di Israele al corteo. Brigata Ebraica benvenuta”Milano, 11 marzo 2026 – Il presidente di Arci Milano Maso Notarianni in una lettera aperta (destinata a scatenare polemiche) alla Comunità ebraica...

25 aprile, ora Sala accusa la Brigata ebraica: "Errore partecipare con le bandiere di Israele"Dopo essersela presa coi patrioti europei proprio mentre la Brigata ebraica veniva fischiata e cacciata dal corteo del 25 aprile, ora Beppe Sala...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Edith Bruck: Ma quelle bandiere d’Israele non dovevano stare in piazza; Iran, a Torino manifestanti con bandiere di Israele e Usa; Contestazioni al corteo del 25 aprile a Milano contro la Brigata Ebraica, no dell'Anpi a bandiere di Israele; Edith Bruck: Le bandiere israeliane in piazza il 25 aprile? Uno sbaglio: non c'entravano nulla.

Bandiere d'Israele e urla di schifo: scintille in consiglio sul 25 aprile. Ebrei esclusi, non accadeva dal 1938Toni accesi in consiglio comunale dopo la manifestazione del 25 aprile. Nahum parla lontano dai Verdi e poi se ne va. Loro: Usate l'antisemitismo per colpire il dissenso contro il governo israeliano ... milanotoday.it

Caos 25 aprile a Milano, Sala: «L'errore è stato portare bandiere di Israele. In questa fase evitarle è buonsenso»Il sindaco torna sulle contestazioni alla Brigata ebraica durante il corteo di sabato. «Anpi mi ha detto che avevano avuto garanzie che le bandiere non ci sarebbero state. Detto ciò è giusto che la br ... milano.corriere.it

25 aprile, ora Sala accusa la Brigata ebraica: "Errore partecipare con le bandiere di Israele" x.com

25 aprile, ora Sala accusa la Brigata ebraica: "Errore partecipare con le bandiere di Israele" - facebook.com facebook