Lezioni di educazione stradale in classe e al Lavello | promosso il patentino per i bambini

A Calolziocorte è stato promosso il patentino per i bambini, un progetto di educazione stradale realizzato sia in aula che al Lavello. L'iniziativa, svolta presso la scuola “Beata Caterina Cittadini”, ha coinvolto anche il comandante di polizia locale. Durante le lezioni, i bambini hanno partecipato a attività pratiche e teoriche sul rispetto delle norme del codice della strada. L'obiettivo è sensibilizzare i più giovani sulla sicurezza stradale attraverso momenti formativi diretti.

La sicurezza e il codice della strada a portata di bambino. E' stata molto apprezzata a Calolziocorte l'iniziativa che ha visto salire in cattedra alla scuola “Beata Caterina Cittadini” un progetto di educazione stradale portato avanti in collaborazione con il comandante di polizia locale Danilo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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