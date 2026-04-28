Torna Il Rally dei Bambini a Piedimonte Matese | motori inclusione e educazione stradale

A Piedimonte Matese torna “Il Rally dei Bambini” con la quinta edizione, che si svolge presso la Villa Comunale “Egg”. L’evento vede coinvolti bambini e adolescenti in attività legate ai motori, all’inclusione e all’educazione stradale. Durante la giornata, sono stati allestiti spazi per giochi e simulazioni, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza e della partecipazione. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.

Dopo il successo della passata edizione, che ha visto la partecipazione record di 140 bambini, la città si prepara a ospitare la quinta edizione de “Il Rally dei Bambini”. L’appuntamento è fissato per il 3 maggio, a partire dalle ore 09:00, presso la Villa Comunale Egg. Il cuore della manifestazione, anche quest’anno, sarà l’inclusione. Dalle 15:00 alle 17:00, ragazze e ragazzi con disabilità potranno vivere un’esperienza speciale: accompagnati da un familiare, avranno la possibilità di salire a bordo di vere auto da rally e vivere un giro di prova affiancati da piloti professionisti. Un momento pensato per trasformare lo sport automobilistico in un’occasione di emozione, partecipazione e abbattimento delle barriere.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Torna “Il Rally dei Bambini” a Piedimonte Matese: motori, inclusione e educazione stradale Notizie correlate Leggi anche: Incidente stradale ad Alife, morto il 17enne Andrea Grillo di Piedimonte Matese Sanremo torna nel mito dei rally: il Memorial Sciascia riaccende i motoriLa domenica 3 maggio prossimo, Sanremo si preparerà a celebrare la memoria motoristica locale con il secondo appuntamento del Memorial Gabriele...