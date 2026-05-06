Nella scuola dell'infanzia “Finelli” di Avenza si è svolta una lezione di educazione stradale condotta dai vigili urbani. L'iniziativa rientra in un progetto dedicato alla sicurezza dei bambini, con attività pensate per insegnare loro le regole di comportamento e l’uso corretto delle strade. Durante l'incontro, i vigili hanno illustrato i segnali stradali e le norme di sicurezza, coinvolgendo i piccoli in attività pratiche e dimostrazioni.

Educazione stradale alla scuola dell’infanzia “Finelli” di Avenza. Nell’ambito del progetto di educazione alla cittadinanza, significativa e coinvolgente è stata l’esperienza di educazione stradale, svolta dai bambini grandi della scuola dell’infanzia ’Finelli’, guidati dalle loro insegnanti Francesca Chiari e Barbara Santoro, nel centro sportivo della Doganella, con l’ausilio del commissario capo coordinatore della polizia locale, Emanuele Bassani, coadiuvato dall’agente scelto Giuseppe Tonini. Un’esperienza, diretta dal preside della scuola Gino Cappè, che ha consentito di trasmettere ai bambini le regole di base che salvaguardano la sicurezza stradale, in modo ludico, trasformandoli in “ piccoli pedoni consapevoli ”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Educazione stradale per i bambini della ’Finelli’. A lezione con i vigili urbani

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