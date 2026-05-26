L’ex Cra Ramazzini è al centro di un acceso scambio di accuse tra un ex dirigente e il sindaco di Modena. Il dirigente ha affermato che i danni alla struttura sono stati causati da gravi errori dell’ex primo cittadino. La discussione si concentra sulle responsabilità nella gestione e sullo stato di degrado dell’edificio, che rischia di cadere a pezzi.

Continua il botta e risposta sul futuro dell’ex Cra Ramazzini. "Non dimentichiamo – osserva Modena volta pagina – l’ex Ramazzini che cade a pezzi per gravi errori dell’ex sindaco di Modena. Dopo la nostra denuncia della settimana scorsa, Giancarlo Muzzarelli ha cercato di chiamarsi fuori dalle sue responsabilità. È giunto a definire ’balla’ il fatto oggettivo che la sua decisione di trasferirne la proprietà all’amministrazione provinciale sia all’origine del degrado di quell’enorme edificio e del suo parco. Eppure Muzzarelli sapeva bene che la Provincia non disponeva, né dispone oggi dei 15 milioni necessari all’intervento di restauro. Spiace vedere questo scaricabarile fra Istituzioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex Cra Ramazzini, Mvp : "Le colpe di Muzzarelli"

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