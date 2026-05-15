Ex Ramazzini nel degrado la politica chiede un' assemblea pubblica E Muzzarelli ' striglia' Comune e Provincia
L'ex Ramazzini si trova in condizioni di degrado e ha suscitato richieste di un'assemblea pubblica da parte della politica locale. Il gruppo consiliare Modena per Modena e Modena Volta Pagina hanno chiesto un confronto pubblico, mentre l'ex sindaco ha criticato l'operato del Comune e della Provincia. Al momento, le amministrazioni non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'argomento. La questione riguarda l’uso futuro dell’area e il suo stato di abbandono.
L'ex Cra Ramazzini diventa l'ultimo terreno di scontro in città: da una parte la politica (il gruppo consiliare Modena per Modena, Modena Volta Pagina e, tirato in ballo, l'ex sindaco Muzzarelli) e dall'altra — al momento silenti — Comune e Provincia. Ma andiamo con ordine. L'immobile è stato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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