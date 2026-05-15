Ex Ramazzini nel degrado la politica chiede un' assemblea pubblica E Muzzarelli ' striglia' Comune e Provincia

L'ex Ramazzini si trova in condizioni di degrado e ha suscitato richieste di un'assemblea pubblica da parte della politica locale. Il gruppo consiliare Modena per Modena e Modena Volta Pagina hanno chiesto un confronto pubblico, mentre l'ex sindaco ha criticato l'operato del Comune e della Provincia. Al momento, le amministrazioni non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'argomento. La questione riguarda l’uso futuro dell’area e il suo stato di abbandono.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui