Ex Ramazzini abbandonato | In Comune si rimedi all’errore di Muzzarelli

L’ex Ramazzini, un edificio storico abbandonato da otto anni, rappresenta un patrimonio importante per la città che il Comune non ha saputo preservare. La decisione della giunta di lasciarlo in stato di degrado ha suscitato diverse critiche e richieste di intervento. La situazione evidenzia una mancanza di interventi concreti per recuperare e valorizzare l’immobile, che potrebbe rappresentare un esempio di errore amministrativo.

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"L’ex Ramazzini, un errore della giunta che si trascina da otto anni: il Comune ha lasciato morire un grande patrimonio della città. C’è qualcuno in Comune che voglia rimediare con proposte concrete e utili". Sull’ex residenza di via Luosi rimasta abbandonata e nel degrado interviene anche Modena volta pagina. "C’è un’immagine che più di ogni altra racconta il declino della politica modenese: l’ex Ramazzini di via Luosi cade a pezzi nel silenzio generale. L’ex Casa Residenza anziani immersa nel verde, a due passi dal centro storico, fu abbandonata all’incuria per colpa di scelte amministrative incomprensibili e dello scaricabarile istituzionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ex Ramazzini abbandonato: "In Comune si rimedi all’errore di Muzzarelli" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Verde abbandonato: il comune blocca l’orto scolasticoNel cuore del quartiere Colli a Pescara, la scuola Gescal dell’Istituto Comprensivo Pescara 10 si trova al centro di una segnalazione che evidenzia... Omicidio Cisse Moussa e l'immobile abbandonato. Il Comune: "Già sgomberato nel 2024, poi nuovamente occupato"L'omicidio di Cisse Moussa, il 29enne senegalese morto lo scorso 14 aprile dopo un'aggressione in zona Darsena avvenuta, secondo gli investigatori,... Temi più discussi: Ex Ramazzini abbandonato: In Comune si rimedi all’errore di Muzzarelli; Ex Ramazzini abbandonato: Assemblea pubblica sul futuro dell’edificio. Ma non sarà una Cra; Modena 226 cittadini chiedono un’assemblea sul futuro dell’ex Ramazzini. EX CRA RAMAZZINI, STRUTTURA IN ABBANDONO: PETIZIONE PER RIQUALIFICARLANel video l’intervista a Manuela Tonini, Promotrice della petizione La rete è divelta, la vegetazione cresce indomita fino ad occupare i marciapiedi, nel giardino, un miscuglio di rami spezzati e rifi ... tvqui.it Ex Ramazzini abbandonato: Assemblea pubblica sul futuro dell’edificio. Ma non sarà una CraOltre 200 cittadini chiedono alle istituzioni di convocare un incontro Consultazione popolare per ristrutturarlo come residenza per anziani. Il Comune però esclude l’opzione e sta valutando altre so ... msn.com