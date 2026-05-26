Sulla facciata beige dell’edificio anni ’30 si legge ancora la scritta " Cinema Casoretto ", sbiadita per il tempo trascorso. Una sala, di proprietà della parrocchia Santa Maria Bianca della Misericordia, chiusa da trent’anni, con un destino simile a quello di tanti altri cinema di quartiere. Qualche anno fa era nato dal basso un movimento per riaprirlo, appoggiato anche dal regista e attore Maurizio Nichetti. La parrocchia aveva anche elaborato un progetto ma per ora è remota l’ipotesi di restituirlo alla comunità, almeno nel breve periodo. "Ristrutturarlo adibendolo a spazio polifunzionale avrebbe un costo significativo, superiore a 1,1 milioni di euro, che in questo momento non possiamo sostenere", spiega il parroco, don Enrico Parazzoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex cinema e il progetto: "Riaprirlo? Costa troppo"

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