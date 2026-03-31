Cinema | presentato il progetto Ve le raccontiamo noi | le strade del cinema da Scampia a Napoli 2050

È stata presentata presso l’ITI Ferraris un’iniziativa intitolata “Ve le raccontiamo noi: le strade del cinema da Scampia a Napoli 2050”. La conferenza ha coinvolto rappresentanti di scuole, istituzioni e professionisti del settore cinematografico, con l’obiettivo di utilizzare il linguaggio del cinema e del cine-turismo per narrare il quartiere. L’evento ha previsto approfondimenti e discussioni sul progetto e sui suoi obiettivi.

All’ITI Ferraris la conferenza stampa di un’iniziativa che unisce scuola, istituzioni e professionisti del settore per raccontare il quartiere attraverso il linguaggio cinematografico e il cine-turismo. Si è svolta lo scorso 28 marzo la conferenza stampa di presentazione del progetto “Ve le raccontiamo noi: le strade del cinema da Scampia a Napoli 2050”, iniziativa educativa e culturale realizzata con il sostegno del Piano Cinema per la Scuola, promossa dall’ITI G. Ferraris in collaborazione con l’Associazione Ecole Cinema ETS, Natiadocufilm Srl, Cinema Plaza e la partecipazione dell’Ic Giovanni XXIII Aliotta, per un percorso che punta a valorizzare il cinema come strumento di formazione, partecipazione e sviluppo territoriale. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Cinema: presentato il progetto “Ve le raccontiamo noi: le strade del cinema da Scampia a Napoli 2050” Articoli correlati Da domani torna il “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema”Il taglio del nastro della XV edizione è in programma per venerdì 6 marzo a Palazzo Comunale. “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema” dal 6 al 15 marzoTutti i dettagli della XV edizione che si terrà a Spello dal 6 al 15 marzo prossimi. Aggiornamenti e notizie su Cinema presentato il progetto Ve le... Temi più discussi: Don Chisciotte, trama e cast del nuovo film con Alessio Boni presentato al Bif&st; Viterbo senza cinema, Morucci: Sul Genio occasioni sprecate. Per il Lux sfuggiti bandi per riaprirlo; Al Cinema Rosebud il nuovo progetto Mediazione cinematografica; Cinema e Immagini per la Scuola, coinvolti oltre 12.500 studenti. Scampia guarda al futuro con il cinemaSi è svolta lo scorso 28 marzo la conferenza stampa di presentazione del progetto Ve le raccontiamo noi: le strade del cinema da Scampia a Napoli 2050, ... napolivillage.com Cinema a scuola: al Verona Trento si racconta il viaggio a MessinaAll’I.I.S. Verona Trento – Majorana di Messina ha preso avvio il progetto cinematografico Dove inizia il viaggio, inserito nel Piano Nazionale Cinema e ... canalesicilia.it Francesco Scianna a Roma per presentare il film …che Dio perdona a tutti, dal 2 aprile al cinema. “…che Dio perdona a tutti”, tratto dall’omonimo romanzo di @pif_iltestimone, edito da @feltrinelli_editore. Con Pif, @giusybuscemii, @francesco.scianna, @carl - facebook.com facebook 'My name is Orson Welles', al Museo del Cinema i mille volti dell'artista. In mostra 400 pezzi, alcuni mai esposti prima, tra il cinema e l'illusione #ANSA x.com