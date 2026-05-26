Lewandowski ha segnato il suo ultimo gol con il Barcellona, mentre l’Arabia Saudita si avvicina a ingaggiarlo. La trattativa sembra più avanzata rispetto a Juventus e Atletico Madrid, che hanno perso terreno. Il trasferimento potrebbe concretizzarsi a breve, segnando la fine dell’esperienza europea del bomber. La decisione non è ancora ufficiale, ma le fonti indicano che l’attaccante si sta preparando a lasciare il club spagnolo.

Robert Lewandowski si appresta a scrivere l’ultimo capitolo della sua straordinaria carriera lontano dall’Europa, con l’ Arabia Saudita che appare ormai come la sua destinazione più probabile. Il centravanti polacco ha ufficialmente salutato il Barcellona nell’ultima partita di campionato contro il Valencia, un match privo di significato per la classifica dato che la formazione di Hansi Flick aveva già conquistato matematicamente la Liga. Nonostante la sconfitta della compagine catalana, il bomber trentasettenne ha trovato la via della rete per l’ultima volta davanti al suo pubblico, confermando quel micidiale istinto da goleador che gli ha permesso di garantire leadership, esperienza e un quantitativo enorme di gol durante tutta la sua esperienza in Catalogna. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Lewandowski saluta il Barcellona con l’ultimo gol: l’Arabia Saudita stringe per il bomber e beffa Juventus e Atletico

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Lewandowski At Barcelona Was Special

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