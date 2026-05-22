Inzaghi incubo scudetto all’ultimo secondo | beffa in Arabia come con l’Inter nel 2022

Nell’ultima giornata della Saudi Pro League si è consumato un finale sorprendente, con l’allenatore che ha visto sfumare il sogno di vincere il campionato. Dopo una stagione intensa, il team si era trovato in testa alla classifica, ma un risultato inatteso ha cambiato le sorti del torneo. La sconfitta ha impedito di conquistare il titolo, lasciando spazio a un’altra squadra che ha ottenuto la vittoria decisiva. La situazione ricorda un episodio passato in Italia, quando un risultato all’ultimo secondo aveva determinato un esito simile.

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di Lorenzo Vezzaro Clamoroso ribaltone nella Saudi Pro League: Simone Inzaghi perde il titolo all’ultima giornata. Le analogie con l’annata 202122. Niente da fare per Simone Inzaghi. L’allenatore italiano vede sfumare la conquista della Saudi Pro League proprio all’ultima curva del campionato, nonostante il successo per 1-0 del suo Al Hilal sul campo dell’Al Fayha. La vittoria non è infatti bastata a ribaltare le gerarchie della classifica poiché l’ Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha travolto contemporaneamente il Damac con un netto 5-1, conquistando il decimo titolo della propria storia e chiudendo il torneo a quota 86 punti, due in più rispetto alla formazione dell’ex tecnico piacentino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi, incubo scudetto all’ultimo secondo: beffa in Arabia come con l’Inter nel 2022 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incubo Inzaghi, in Arabia Saudita come all’Inter: zero tituli e possibile addioCome in un eterno giorno della marmotta, Simone Inzaghi sta rivivendo in Arabia Saudita l’incubo che lo ha portato a salutare l’Inter dopo la notte... Inzaghi, ci risiamo: vantaggio sperperato e scudetto sfumato all’ultimo! Le analogie tra Inter e Al HilalInzaghi, ci risiamo: vantaggio sperperato e scudetto sfumato all’ultimo anche in Arabia Saudita! Le analogie tra la sua Inter e il suo Al Hilal... Inzaghi, ci risiamo: vantaggio sperperato e scudetto sfumato all’ultimo! Le analogie tra Inter e Al HilalInzaghi, ci risiamo: vantaggio sperperato e scudetto sfumato all'ultimo anche in Arabia Saudita! Le analogie tra la sua Inter e il suo Al Hilal Niente da fare p ... calcionews24.com Ronaldo in lacrime, dal Var l’ultima beffa e lui rifiuta la medaglia d’argento mentre Inzaghi si avvicinaCristiano Ronaldo perde la finale AFC Champions League Two con l’Al Nassr mentre la sfida al titolo saudita ancora aperto: decisiva l’ultima giornata, insegue Inzaghi con l'Al Hilal ... sport.virgilio.it