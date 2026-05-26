Sarà una travolgente Notte dei fiori, in un’esplosione di colori, di profumi, di eventi collaterali. Spello è pronta a celebrare la magia delle Infiorate del Corpus Domini, che tornano nel week-end del 6 e 7 giugno con oltre 50mila persone attese nel borgo e un pubblico sempre più internazionale, in arrivo da Europa, Stati Uniti e Asia. "Le Infiorate sono molto più di un semplice evento turistico: sono un’esperienza autentica, fatta di fede, arte e condivisione" ha detto ieri, nella presentazione a Perugia, la presidente della Regione Stefania Proietti. Anche lei ci sarà, ha promesso. "Parteciperò, anche da videomaker, per promuoverle nel mondo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’evento di Spello La magia delle Infiorate

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