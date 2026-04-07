Festival dell' Oriente | tutta la magia delle tradizioni e delle culture orientali alla Fiera di Genova

Il Festival dell'Oriente si terrà alla Fiera di GenovaWaterfront di Levante e presenterà spettacoli, bazar e artisti provenienti da diversi paesi asiatici. L'evento offrirà numerosi contenuti legati alle tradizioni, al folklore e alla cultura orientale, con spettacoli che si svolgeranno durante tutto il periodo della manifestazione. Sono previste anche aree dedicate alla gastronomia e all'artigianato locale e internazionale.

La magia dell'Oriente sta per tornare a Genova. Spettacoli emozionanti che si susseguono senza sosta, bazar, artisti internazionali e decine di nuovi contenuti: tutta la tradizione, il folklore e la cultura orientale alla Fiera di GenovaWaterfront di Levante per il Festival dell'Oriente, in programma da venerdì 10 a domenica 12 aprile. Un vero e proprio viaggio emozionale tra profumi e colori, nel quale la ricca tradizione gastronomica orientale non può ovviamente mancare. Sedersi a tavola al Festival dell'Oriente significa infatti attraversare oceani e montagne senza muoversi da Genova. La cucina orientale è un mosaico di contrasti: dolce e piccante, croccante e morbido, tradizione e modernità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Dalla “Casa delle Culture” alla “Città delle Culture” Alternativa Comune chiama a raccolta la città e le sue comunità internazionaliArezzo, 23 marzo 2026 – Quale città vogliamo per i nostri figli? Dalla “Casa delle Culture” alla “Città delle Culture” Alternativa Comune chiama a...

Dalla Fiera delle capre e dell’asinello alle specialità del sud: in Bergamasca week-end fra tradizioniDalla Fiera delle capre e dell’asinello ad Ardesio alla Fiera “Sud in Foot” con le specialità della cucina meridionale e non solo a Treviglio.

Temi più discussi: Festival dell’Oriente Genova 2026; Attesissimo a Genova il Festival dell'Oriente; GioCoMix 2026: il grande festival del gioco e del fumetto torna alla Fiera di Cagliari.

Festival dell'Oriente a Genova 2026: programma, orari e bigliettiDa venerdì 10 a domenica 12 aprile 2026, al Waterfront di Levante di Genova con orario continuato dalle 10 alle 20.30, torna il Festival dell'Oriente. Dopo anni di assenza, l'evento riporta nel capolu ... mentelocale.it

Fiere: eventi in programma dal 9 al 13 marzo- Torino: dal 7 al 15 marzo 'FESTIVAL DELL'ORIENTE' - Festival per immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un Continente sconfinato, l'Oriente. Organizzazione ... borsaitaliana.it

STA PER TORNARE IL FESTIVAL DELL’ORIENTE DI GENOVA. Chiudi gli occhi per un istante. Riesci a sentire il profumo delle spezie e il suono dei tamburi lontani Il Festival dell'Oriente sta per tornare a Fiera di Genova/Waterfront di Levante con decin - facebook.com facebook