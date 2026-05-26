A Bari tra fumetto gaming e cultura pop | arriva Levante For 2026

A Bari il 30 e 31 maggio si svolgerà la prossima edizione di Levante For, evento dedicato al fumetto, gaming, cultura pop e cosplay. La manifestazione si terrà nel quartiere fieristico e viene organizzata dalla Nuova Fiera del Levante. La due giorni riunisce appassionati e professionisti del settore, offrendo esposizioni e attività legate a questi ambiti. La manifestazione si prepara ad accogliere visitatori interessati a diverse forme di intrattenimento e cultura pop.

Manca poco all’avvio della nuova edizione di Levante For, la manifestazione che celebra il mondo pop, il fumetto, il gaming e il cosplay, in programma il 30 e 31 maggio nel quartiere fieristico barese e organizzata da Nuova Fiera del Levante. Anche per il 2026 l’evento si conferma come uno dei. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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