L’Europa e l’ennesima mission impossible | costruire una sovranità digitale senza irritare gli Usa

Notizia in breve

L’Unione Europea ha avviato nuove iniziative per rafforzare la propria sovranità digitale, ma si scontra con le resistenze degli Stati Uniti. Le autorità europee stanno implementando misure per sviluppare capacità autonome nel settore tecnologico, evitando dipendenze esterne. Tuttavia, le aziende americane e le istituzioni di Washington hanno espresso preoccupazioni riguardo a restrizioni e controlli più severi. La sfida rimane quella di conciliare autonomia con relazioni strategiche internazionali senza compromettere gli accordi commerciali.