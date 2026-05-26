L’Europa e l’ennesima mission impossible | costruire una sovranità digitale senza irritare gli Usa

Da it.insideover.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Unione Europea ha avviato nuove iniziative per rafforzare la propria sovranità digitale, ma si scontra con le resistenze degli Stati Uniti. Le autorità europee stanno implementando misure per sviluppare capacità autonome nel settore tecnologico, evitando dipendenze esterne. Tuttavia, le aziende americane e le istituzioni di Washington hanno espresso preoccupazioni riguardo a restrizioni e controlli più severi. La sfida rimane quella di conciliare autonomia con relazioni strategiche internazionali senza compromettere gli accordi commerciali.

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La sovranità tecnologica promessa e la paura di Washington. L’Unione Europea scopre ancora una volta che la sovranità, quando diventa concreta, costa. Costa denaro, costa potere, costa conflitto politico. E soprattutto costa la disponibilità a dire no agli Stati Uniti quando gli interessi europei non coincidono più con quelli americani. Il rinvio del piano europeo sulla sovranità tecnologica non è dunque un incidente burocratico. È il sintomo di una contraddizione profonda: Bruxelles parla di autonomia strategica, ma quando deve trasformarla in politica industriale arretra davanti al rischio di irritare Washington. Il pacchetto sulla... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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