Mission | Impossible | 290 milioni e stunts reali senza

Stasera su Canale 5 prende il via la trasmissione in prima serata di Mission: Impossible – Dead Reckoning, il settimo capitolo della saga che ridefinisce i confini del cinema d'azione. Il film, diretto da Christopher McQuarrie e prodotto con un budget di oltre 290 milioni di dollari, presenta Tom Cruise mentre esegue uno stunt estremo su una scogliera norvegese, sfidando la gravità senza l'ausilio di effetti speciali o doppiatori. L'opera si distingue per un approccio produttivo che privilegia il rischio reale sulla sicurezza degli schermi verdi, portando Ethan Hunt a confrontarsi con l'Entità, una minaccia globale invisibile che mette in gioco la stabilità mondiale.