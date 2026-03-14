LIVE Italia-USA Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | mission impossible tutta da vivere

Benvenuti alla diretta live delle qualificazioni mondiali di basket femminile 2026 tra Italia e Stati Uniti. La partita si svolge oggi, e i tifosi seguono con attenzione ogni azione, mentre le due squadre si preparano a scendere in campo. L’evento viene trasmesso in tempo reale, offrendo aggiornamenti continui sugli sviluppi di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026. Terzo match per le azzurre nel torneo pre-Mondiale per il girone B dopo l’esordio positivo contro Porto Rico e la seconda partita contro la Nuova Zelanda. Le ragazze del CT Andrea Capobianco si trovano di fronte la corazzata a stelle e strisce, ma vogliono comunque provare a giocarsela fin in fondo dopo le ottime prestazioni fornite contro Porto Rico e Nuova Zelanda. Sugli scudi ancora una volta Cecilia Zandalasini, con Lorela Cubaj a farsi rispettare nel pitturato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Secondo match dell'Italbasket femminile nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026, con le azzurre che dopo il successo contro Porto Rico affrontano la Nuova Zelanda. Seguite insieme a noi la diretta Live di questa sfida! - facebook.com facebook

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