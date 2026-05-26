L' estate è già qui forte balzo all' insù nelle prossime ore | Temperature sopra la norma anche per il ponte del 2 giugno

Da forlitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le temperature sono in aumento e si prevede un aumento sopra la media anche durante il ponte del 2 giugno. La Romagna sta vivendo la prima ondata di caldo della stagione, causata da un promontorio anticiclonico subtropicale che interessa gran parte dell’Italia centro-settentrionale. Le temperature si attestano sopra le norme stagionali nelle prossime ore.

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La Romagna è interessata, in questi giorni, dalla prima vera ondata di caldo della stagione, favorita dalla rimonta a tutte le quote di un robusto promontorio anticiclonico subtropicale che sta coinvolgendo gran parte dell’Italia centro-settentrionale. “Tra martedì e mercoledì sono attese le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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