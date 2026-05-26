L' estate è già qui forte balzo all' insù nelle prossime ore | Temperature sopra la norma anche per il ponte del 2 giugno

Le temperature sono in aumento e si prevede un aumento sopra la media anche durante il ponte del 2 giugno. La Romagna sta vivendo la prima ondata di caldo della stagione, causata da un promontorio anticiclonico subtropicale che interessa gran parte dell’Italia centro-settentrionale. Le temperature si attestano sopra le norme stagionali nelle prossime ore.

La Romagna è interessata, in questi giorni, dalla prima vera ondata di caldo della stagione, favorita dalla rimonta a tutte le quote di un robusto promontorio anticiclonico subtropicale che sta coinvolgendo gran parte dell’Italia centro-settentrionale. “Tra martedì e mercoledì sono attese le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Leggendo certi commenti capisco una cosa, molte persone non aspettano più l’estate, la temono. Come fosse un incubo annunciato, con ansia e paura già a maggio. Questo, francamente, è un problema. Non perché il caldo non esista, ll clima di fondo è più c x.com

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Meteo Napoli e Campania: è già estate con temperature fino a 33 gradiNapoli e Campania – La settimana che ci condurrà verso l'inizio dell'estate meteorologica prosegue all'insegna della stabilità atmosferica. Martedì 26 maggio ... cronachedellacampania.it

sono l’unica ad avere la seasonal depression in estate invece che d’inverno? reddit