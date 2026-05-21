L' anticiclone porterà il primo balzo all' insù delle temperature L' estate? Oltre la media ma il caldo non sarà continuo

L’anticiclone sta entrando nel territorio e porterà un aumento delle temperature, segnando il primo rialzo significativo. Le temperature si alzeranno anche nella regione Romagna, dove si prevede un tempo stabile. Non si parla di un caldo continuo, ma di un primo spunto di estate con valori superiori alla norma. Le condizioni meteorologiche si manterranno generalmente serene nei prossimi giorni, con un clima più caldo rispetto alle settimane precedenti.

L’anticiclone è pronto a conquistare l’Italia, aprendo la strada ad fase di tempo stabile e temperature in aumento anche sulla Romagna. Dopo alcuni giorni condizionati dall'instabilità atmosferica, il territorio si prepara così ad assaporare un primo anticipo d’estate, con giornate soleggiate e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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